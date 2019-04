Spielt Gott im Alltag (noch) eine Rolle?

Der Bedeutungsverlust Gottes für die Lebensbewältigung ist für viele Menschen Alltagserfahrung. Wie kann man laut Pressemitteilung der Katholischen Landvolkshochschule KLVHS Feuerstein vor diesem Erfahrungshintergrund "verantwortlich von Gott reden, mehr noch, Gott in seiner entscheidenden Bedeutung für das Gelingen des Lebens erfahren?" Ein Studientag der Landvolkshochschule Feuerstein am Samstag, 18. Mai, will "nach dem Wagnis des Glaubens in der gegenwärtigen Lebenswirklichkeit fragen und den Weg der Menschwerdung als oft verborgenen Weg mit Gott und als seine Sprache zu den Menschen" aufzeigen. Anmeldung bis Samstag, 4. Mai, erbeten. Nähere Informationen gibt es bei der KLVHS Feuerstein in Ebermannstadt, Telefon 09194/73630, E-Mail zentrale@klvhs-feuerstein.de. red