Spielsucht am Computer

DAK-Gesundheit und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) bieten Eltern am Donnerstag, 11. April, Beratung zum Thema Gaming an. Ab wann wird Computerspielen problematisch? Wie viel Zeit sollte in welchem Alter maximal gespielt werden? Und wie lässt sich bei ersten Anzeichen einer Abhängigkeit gegensteuern? Antworten auf diese und andere Fragen bekommen Eltern bei einer Telefon-Hotline. Experten des Uniklinikums und der Krankenkasse beraten am Donnerstag, 11. April, zwischen 9 und 15 Uhr. Das Serviceangebot unter der kostenlosen Rufnummer 0800/2800200 können Kunden aller Krankenkassen nutzen. red