Spielplatzfest bringt Jung und Alt zusammen

Vor fünf Jahren haben einige neue Familien die Organisation des "Stanier"-Spielplatzfestes in Aschbach übernommen. Seitdem wurde der Spielplatz mithilfe der Stadt Schlüsselfeld, von Spendern und mit vielen Helfern grundlegend modernisiert. Viel Anklang fanden die neuen Spielgeräte nun am diesjährigen Spielplatzfest bei den zahlreichen Besuchern. Neben dem tollen Kletter-Spielgerät mit Rutschen fand auch die erst kürzlich installierte Seilbahn viele jugendliche und auch ältere Nutzer.

Bei angenehmen Temperaturen wurden bereits ab 15 Uhr Kaffee und selbst gebackene Kuchen der Anwohner angeboten. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg als turbulente Ergänzung zu den neuen Spielgeräten. Abends gab es dann Spezialitäten vom Grill und die Kinder konnten am Lagerfeuer noch einen kleinen Snack in Form von Stockbrot zu sich nehmen. Die Erwachsenen genossen den Sommerabend bei verschiedensten Getränken und Unterhaltung von der Musikgruppe "Who's That". red