Spielplatz wird Realität

Der Spielplatz "Färbergarten" soll im Spätsommer dieses Jahres Realität werden. Das städtische Grundstück an der Färbergasse, das bereits früher Bolz- und Spielplatz war, lag in den vergangenen Jahren brach, da die anliegenden Grundstücke mit zwei Mehrgenerationenhäusern bebaut wurden. Nach deren Fertigstellung hatte das städtische Gartenamt im letzten Sommer einen Workshop für alle Interessierten aus dem Stadtteil veranstaltet. Kinder durften malen, was sie sich für den neuen Spielplatz wünschen, und das Garten- und Friedhofsamt stand den Erwachsenen Rede und Antwort. Jetzt wurde der erste Entwurf vorgestellt. Die Anwohner und Familien aus dem Stadtteil freuten sich der Mitteilung zufolge, dass das städtische Gartenamt den Bau in absehbarer Zeit beginnen kann. red