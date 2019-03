Spielplatz, Renovierungen und eine Durchgangsstraße stehen im Fokus

Nach der Bürgerversammlung in Königsberg wird Bürgermeister Claus Bittenbrünn in den kommenden Wochen in allen zehn Stadtteilen der Stadt auch eine Bürgerversammlung abhalten.

Mit rund 60 Teilnehmern war die Versammlung in Holzhausen sehr gut besucht. Unterstützt wurde das Stadtoberhaupt an diesem Abend von zweitem Bürgermeister Alexander Krauser, der in Holzhausen ansässig ist. Bittenbrünn kommentierte die hohe Besucherzahl mit den Worten: "Ihr zeigt, dass ihr Interesse an eurem Dorf habt."

Probleme in Holzhausen

Nach der allgemeinen Vorstellung des Istzustandes und der Zukunftsplanungen der Kernstadt Königsberg durch Bittenbrünn, beschäftigte dieser sich auch mit den speziellen Problemen Holzhausens. So wurde ausführlich die Neugestaltung des Dorfplatzes am ehemaligen Rathaus, welches in diesem Zusammenhang renoviert wird, dargelegt und Fragen dazu beantwortet.

Es wurde hierbei auch herausgestellt, dass dieses Projekt durch die Spende von 100 000 Euro eines Holzhäuser Bürgers verwirklicht werden könne. Angesprochen wurde das neue Baugebiet "Einweg", das notwendig geworden ist, um vor allem jungen Familien die Möglichkeit zu bieten, in Holzhausen sesshaft zu werden.

Mängel am Spielplatz

Die Renovierung der Heilig-Kreuz-Kirche wurde thematisiert, die von der Stadt im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten mit 30 000 Euro bezuschusst wird, was seitens der Holzhäuser begrüßt wurde.

Weitere Punkte, über die gesprochen wurde, waren die Reparaturen der Wasserleitungen in der Gemeinde und die Spielgeräte am Kinderspielplatz, die erneuert wurden. Bezüglich einer neuen Rutsche wurden aber seitens eines Versammlungsteilnehmers Mängel moniert.

Bürgermeister Bittenbrünn sagte zu, die Mängel vor Ort zu besichtigen. Das wird mit dem Platz an der Schulbushaltestelle einhergehen, wo sich laut eines Anwohners inzwischen fast ein Gebrauchtwagenmarkt mit Reparaturwerkstätte angesiedelt habe.

Zustand der Durchgangsstraße

Ein weiteres Thema war der äußerst schlechte Zustand der Durchgangsstraße von Holzhausen. Bittenbrünn wies darauf hin, dass es sich dabei um eine Kreisstraße handle und hier zusammen mit dem Kreis sowie unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten der Stadt Königsberg eine zeitnahe Machbarkeit einer Maßnahme angegangen werden soll.

Das gelte vor allem für die Erneuerung der Gehsteige und Randstreifen. Schließlich endete die recht harmonisch verlaufene, gut vorbereitete Bürgerversammlung.