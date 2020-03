Das Garten- und Friedhofsamt der Stadt Bamberg hat in die Spielplatz-Anlage am Eichelsee in Wildensorg gut 50 000 Euro investiert. Bei der offiziellen Eröffnung ließen sich die Kinder der Wildensorger Grundschule nicht zweimal bitten: Sie stürmten sofort den Bolzplatz und spielten eine Runde Fu...