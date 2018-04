Spielplatz geschlossen

Am Sonntag, 8. April, findet kein Indoor-Spielplatz im Kinder- und Jugendkulturzentrum "Alte Spinnerei" statt. Aufgrund der guten

Wettervorhersage für das Wochenende bleibt die "Alte Spinnerei" am Sonntag geschlossen. Somit endet auch die Indoorspielplatzsaison 2017/18. Die neue Saison beginnt mit einem großen "Tag der offenen Tür" am 14. Oktober von 14 bis 18 Uhr. red