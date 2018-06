Spielplatz eingeweiht

sek



Am Wochenende des 23. und 24. Juni veranstaltet der Turnverein Poppenlauer sein alljährliches Sommerfestwochenende. Am Samstag beginnt der Festbetrieb um 18 Uhr. Um 18.30 Uhr findet die Einweihung des neuen Spielplatzes statt. Um 20 Uhr wird das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden auf der Großleinwand übertragen. Höhepunkt des Abends ist der Fackelzug der Kinder zum Sonnwendfeuer gegen 22 Uhr. Am Sonntag beginnt der Festbetrieb um 8 Uhr. Zum traditionellen Flohmarkt des TV Poppenlauer werden wieder knapp 100 Aussteller erwartet. Um 9 Uhr gibt es Weißwurstfrühstück und ab 11 Uhr Mittagessen.