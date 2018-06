Spielplatz der Lebenshilfe gesperrt

Das Gartenamt der Stadt Forchheim teilt mit, dass im Juli wegen verschiedener Veranstaltungen auf dem Gelände der Lebenshilfe Forchheim der Lebenshilfe-Spielplatz am John-F.-Kennedy-Ring 27 c zeitweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.Am Sonntag, 8. Juli, findet ab 17 Uhr auf dem Gelände des Lebenshilfe-Spielplatzes ein Benefizkonzert des Musikvereins Buckenhofen statt. Beginn der Aufbauarbeiten dazu ist ab Freitag, 6. Juli. Dies bedeutet, dass an diesem Wochenende der Spielplatz für die Öffentlichkeit nicht zur Verfügung steht.Am Samstag, 14. Juli, findet ganztägig das Sommerfest der Lebenshilfe Forchheim statt. Beginn der Aufbauarbeiten hierfür ist Mittwoch, 11. Juli. Auch das bedeutet bis zum Samstag eine Nutzungseinschränkung. red