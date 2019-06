Das E.T.A-Hoffmann-Theater lädt am Mittwoch, 5. Juni, zur Spielplanvorstellung für Abonnenten und alle Interessierten. Beginn ist um 19 Uhr im Großem Haus. Chefdramaturg Remsi Al Khalisi stellt vor, was im E.T.A.-Hoffmann-Theater in der nächsten Spielzeit auf den Bühnen passiert. Für ein kleines musikalisches Rahmenprogramm sorgen Schauspieler des Ensembles. Kurzentschlossene haben im Anschluss die Möglichkeit, ein Abonnement im Theater abzuschließen. Der Eintritt ist frei. red