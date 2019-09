Im Rahmen des Ferienprogramms veranstalten die Feuerwehr und der Musikverein am Donnerstag, 5. September, einen Nachmittag mit Spiel und Spaß. Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus. Die Veranstaltung findet von 18 bis 20 Uhr statt. Sie richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren. red