"Spielmobil to go" in Zeil

Eigentlich sollte das Spielmobil des Kreisjugendrings Haßberge in den Pfingstferien für drei Tage an die Sporthalle am Tuchanger in Zeil kommen. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen ist dies nicht möglich, bedauert der KJR. Das Spielmobilteam des Kreisjugendrings hat sich deshalb etwas Besonderes einfallen lassen. Angepasst an die aktuelle Situation gibt es dieses Jahr "Spielmobil to go". Der bunte Spielmobilbus kommt am Montag, 8. Juni, um 14 Uhr nach Zeil an die Turnhalle am Tuchanger und verteilt kostenlos Überraschungspäckchen mit Bastelmaterial, Rätseln, einer Spielvorlage und mehr. Die "Spielmobil-to-go-Päckchen" sind für die Altersgruppe der Sechs- bis Zwölfjährigen gedacht und müssen beim Kreisjugendring bei Tamara Gräb vorbestellt werden (Anmeldefrist ist der 3. Juni): entweder per E-Mail an tamara.graeb @kjr-has.de oder telefonisch (09521/951685). Natürlich wird bei der Ausgabe auf die geltenden Hygienevorschriften geachtet. Die Ausgabe erfolgt im Abstand von mindestens 1,5 Metern; der Kreisjugendring bittet alle Abholer, einen Mundschutz zu tragen. ft