Auch in diesem Jahr bietet der Fachbereich Familie, Bildung und Soziales der Gemeinde Röttenbach das "Spielmobil" an vier Terminen für Kinder von vier bis zwölf Jahren an, immer donnerstags am Spielplatz in der Klebheimer Straße. Beginn ist am 27. Juni von 15 bis 17.30 Uhr. Es stehen verschiedene Aktivitäten auf dem Programm, und Spielmaterial kann ausgeliehen werden. Das Angebot ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich, teilt die Gemeinde mit. red