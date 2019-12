Spielmobil sehr aktiv

Die Spielmobilsaison ist zu Ende und verging wieder wie im Flug, aber dennoch hinterlässt sie viele Spuren. Mit 170 Spielaktionen in und um Bamberg kann das Spielmobil von Chapeau Claque e.V. auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Knapp 6000 Kinder konnte das Spielmobil dieses Jahr wieder begeistern, heißt es in der Mitteilung der Initiatoren. Ein großes Dankeschön galt auch heuer dem Stadtjugendamt Bamberg für die Basisfinanzierung, ohne die es das Spielmobil Bamberg nicht geben würde. Mit 64 Einsätzen und 15 Tagen Hüttenstadt auf der Jahnwiese war das Spielmobil im Auftrag der Stadt an 16 Standorten im Stadtgebiet unterwegs. Drei neue Standorte (Bug, Kramersfeld, Wunderburg) kamen im Vergleich zu 2018 dazu.

Da das Spielmobil-Fahrzeug schon 24 Jahre alt ist, sucht Chapeau Claque nun dringend ein neues Fahrzeug. Es sollte nicht unter 3,5 Tonnen liegen und möglichst einen Kastenaufbau besitzen.