Spielmobil kommt in Haßfurter Stadtteilen

Das Spielmobil des Kreisjugendrings Haßberge macht in drei Haßfurter Stadtteilen Station. Am Montag, 12. August, steht es am TSV-Sportheim in Uchenhofen, am Dienstag, 13. August, an der Heinrich-Wolf-Halle in Oberhohenried und am Mittwoch, 14. August, am Dorfgemeinschaftshaus in Sylbach. Das Spielmobil bietet täglich von 10 bis 15 Uhr fantasievolle Angebote und kreative Projekte für alle Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Alle Angebote sind kostenlos. Die Kinder sollten etwas zu essen und zu trinken mitbringen, so das Spielmobilteam. Es gibt weitere Informationen unter Telefon 09521/951685. Veranstalter sind der Kreisjugendring Haßberge und die Stadt Haßfurt. red