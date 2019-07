Spielmobil geht auf Tour

Das Spielmobil des Kreisjugendrings Kronach unter der Leitung der Kommunalen Jugendarbeit ist in den Sommerferien wieder im ganzen Landkreis unterwegs. Damit die Betreuer für ihre Einsätze gut vorbereitet sind, trafen sich die engagierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter Leitung der Kommunalen Jugendpflegerin Lisa Gratzke an einem Samstag im Jugendübernachtungshaus Mitwitz zum Spielmobilseminar.

Nach einer Kennenlern-Runde standen zunächst organisatorische Dinge auf dem Programm. Es ging um den Ablauf eines Spielmobileinsatzes, welche Aufgaben es im Team gibt und mit welchen Möglichkeiten den Kindern ein abwechslungsreiches Programm geboten werden kann. Die Spielmobiler konnten sich von den Gruppenspielen selbst überzeugen und das Spielmobil natürlich vor Ort erkunden.

Gerüstet für Erste Hilfe

Nach der Mittagspause kam ein wichtiges Thema zur Sprache "Verhalten im Notfall". Kerstin Köhler-Schmidt vom BRK Kronach brachte alles Wichtige für die Erste Hilfe am Kind mit, damit die Spielmobiler für eventuelle Insektenstiche, Schürfwunden usw. während eines Einsatzes gewappnet sind und diese versorgen können. Anschließend referierte Lisa Gratzke zum Thema Aufsichtspflicht. Nach einer kurzen Feedbackrunde wurden alle in den Samstagabend entlassen, bereit für die kommenden Spielmobileinsätze in den Sommerferien.

Vom 29. Juli bis zum 8. September macht das Spielmobil in vielen Orten des Landkreises halt. Dort können sich die Kinder von 9 bis 16 Uhr frei bei Bastel- und Spielangeboten austoben. Dieses Angebot richtet sich an Sechs- bis Zwölfjährige, aber auch jüngere oder ältere Kinder sind herzlich willkommen. Für eine betreute Mittagspause von 12 bis 13 Uhr ist gesorgt, in der die Kinder ihr mitgebrachtes Essen und Trinken genießen können.

Trickfilme selber machen

Neu im Programm ist in diesem Jahr der dreitätige Trickfilm-Workshop "Film ab!" in Zusammenarbeit mit der Medienfachberatung des Bezirksjugendrings Oberfranken. Vom 2. bis 4. September können Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren lernen, ihren eigenen Trickfilm zu produzieren. Eine verbindliche Anmeldung ist hierfür notwendig. Die Teilnahmegebühr beträgt 9 Euro. Das Anmeldformular ist zu finden unter www.landkreis-kronach.de. Für weitere Informationen kontaktieren Sie einfach die Kommunale Jugendpflegerin Lisa Gratzke, Tel. 09261/678 308.

Den Abschluss der Spielmobiltour machen traditionell die Kinder-Kino-Tage am 6. und 7. September. Die Filmburg ist an beiden Tagen ab 13.30 Uhr geöffnet und erwartet die Kinder mit tollen Filmen. Das Spielmobilteam 2019 freut sich auf viele begeisterte Kinder! red