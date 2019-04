Spielmannszug stellt sich vor

Unter dem Motto "Kids & Music" stellt sich der Fanfaren- und Spielmannszug Hofheim vor und öffnet seinen Proberaum zu einem "Tag der offenen Tür" am Sonntag, 14. April, von 13 bis 17 Uhr. An diesem Tag hat jeder die Möglichkeit, sich über den Fanfaren- und Spielmannszug Hofheim zu informieren. Jeder ist eingeladen, die Instrumente unter Anleitung der Spielleute auszuprobieren. Im Sommer beginnt ein neuer Ausbildungskurs, über den die Spielleute informieren und zu dem sie sich über Nachwuchs in ihren Reihen freuen. Ein Kinderland mit Bungee-Run und Kinderschminken lädt die Jüngsten ein. Musik machen der Spielmannszug Untereßfeld sowie der komplette Fanfaren- und Spielmannszug Hofheim. ft