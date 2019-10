Spielmannszug stellt sein Angebot vor

Selbst einmal ein Instrument ausprobieren und das breite Angebot kennenlernen: Am Tag der offenen Tür am Freitag, 25. Oktober, öffnet der Spielmannszug der Feuerwehr Höchstadt alle Türen in der Großen Bauerngasse 23 a und bietet Groß und Klein die Gelegenheit, Musikinstrumente anzuhören, anzufassen und auszuprobieren. Von 17 bis 20 Uhr kann man unter fachkundiger Anleitung der Ausbilder und Musiker ausprobieren, wie es sich anfühlt, in eine Fanfare oder Querflöte zu blasen, Trommel und Schlagzeug zu spielen oder einfach mal auf die Pauke zu hauen. Während der nachfolgenden Probe kann man selbst erleben, wie schön es ist, gemeinsam mit anderen Musik zu machen. Zudem gibt es eine süße Überraschung. red