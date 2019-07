Forchheim 02.07.2019

Spielmannszug lädt zum Frühschoppen

Musik, Tradition und Gemeinschaft - unter diesem Motto lädt der Spielmannszug Jahn Forchheim zum Frühschoppen ein. Termin ist am Sonntag, 14. Juli, von 10 bis 14 Uhr in der Kaiserpfalz in Forchheim. D...