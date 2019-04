Spielleute bereiten sich vor

Im Herbst nimmt der Hofheimer Fanfaren- und Spielmannszug wieder an der baye-rischen Meisterschaft der Spielleute im Landesverband für das Spielleutewesen in Bayern teil. Die Hofheimer wollen nach eigenen Angaben ihr Können mit anderen Zügen messen und eine gute Platzierung erreichen.

Deshalb beginnen die Spielleute ihre Vorbereitungen bereits im Frühjahr. Im Schieferpark Lehesten studierten sie an einem Probenwochenende das erste von zwei Stücken ein. Hierzu haben sie sich extra den Komponisten des Werkes "Kaskade" eingeladen. Hermann Dirscherl erarbeitete mit den 50 Musikern das neue Werk und übte es bis ins kleinste Detail ein. Sie arbeiteten nicht nur an Rhythmik und Dynamik, sondern auch Artikulation und Ausdruck waren Arbeitsschwerpunkte bei dem neuen Stück. Vor allem der stufenartige Aufbau der einzelnen Motive fordert von den Musikern eine hohe Konzentration, was bestimmt auch ein Grund dafür ist, dass dieses Stück vom Schwierigkeitsgrad her in der Oberstufe angesiedelt ist.

Während Dirscherl sich hauptsächlich um die Ausbildung der Flötisten und Trommler kümmerte, erhielten die Fanfaren von ihrem langjährigen Dozenten Rainer Zips gesonderte Übungseinheiten. Er ging neben dem neuen Werk besonders auf Intonation, Spieltechnik und Tonbildung ein, um das Klangbild der Fanfaren zu verbessern.

Auch für das Standardrepertoire hatte Dirscherl ein paar Kompositionen im Gepäck dabei. red