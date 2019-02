Spielgruppe für ganz kleine Kinder

Die Kleinkinder-Spielgruppe für Jungen und Mädchen im Alter von ein bis drei Jahren im Familientreff in der Negeleinstraße startet am Donnerstag, 7. Februar, von 15 bis 16.30 Uhr. Dieses Treffen findet jeweils am ersten Donnerstag im Monat statt. Die nächsten Termine sind am 7. März, 4. April und 2. Mai. Interessierte sind herzlich willkommen, das Angebot ist kostenfrei. Geleitet wird die Gruppe von der Kleinkindpädagogin Sandra Klötzer sowie von der Erzieherin und Musikgarten-Lehrkraft Melanie Rubsch. red