Spielgerät wird saniert

Eine Sitzung des Gemeinderats findet am Montag, 9. September, um 19.30 Uhr im Rathaus statt. Zur Beratung stehen Anträge auf Erteilung einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans "In der Flur", auf Errichtung eines Nebengebäudes in Holzbauweise, auf Renovierung des Spielgerätes am Badesee und auf Asphaltierung des Zugangs zum Gebäude Bahnhofstraße 7 mit Anlage von drei Stellplätzen. Weiter stehen die Berufung des Gemeindewahlleiters für die Kommunalwahlen am 15. März 2020, die Bedarfsfeststellung für den Kinderhort Trebgast und ein Bericht aus der jüngsten Schulverbandssitzung auf der Agenda. red