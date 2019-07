Spielgemeinschaft erwartet Absteiger

Die Fußballer der Kreisklasse Bamberg 1 legen wieder los: Bereits am Samstag nimmt die SG Reckendorf/Gerach die neue Spielzeit in Angriff. Mit dem SV Hallstadt ist ein Absteiger zu Gast. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der FC Baunach in Rentweinsdorf. Bereits gestern Abend war der VfL Mürsbach in Ebensfeld aktiv (Ergebnis auf dieser Seite). SG Reckendorf/Gerach -

SV Hallstadt

Das 0:10 vor kurzem im Baunacher VG-Turnier gegen Lauter kann ein Ausrutscher gewesen sein. Das Trainer-Duo Michael Gerber und Yannick Ammon hat seine Lehren gezogen und blickt dem Start optimistisch entgegen.

Der SV Hallstadt stellte in der vergangenen Spielzeit die schlechteste Offensive und zweitschlechteste Defensive der Kreisliga Bamberg. Kurz vor dem Start läuft es ebenfalls noch nicht rund: Die Gäste haben die Generalprobe mit dem 0:6 gegen die DJK Eggolsheim verpatzt. FC Rentweinsdorf -

FC Baunach

Der Vorjahressechste FC Rentweinsdorf empfängt den Vorjahresfünften FC Baunach zum Derby. Auch in dieser Spielzeit der Fußball-Kreisklasse Bamberg, Gruppe 1, ist mit beiden Mannschaften im vorderen Tabellendrittel zu rechnen. In der Vorbereitung zeigten die Teams gute Ansätze. Den finalen Test gewannen sowohl Rentweinsdorf als auch Baunach. Das Aufeinandertreffen wird eine erste Standortbestimmung sein. di