Spieletreff für die Senioren

Der nächste Spielenachmittag des Seniorenbeirats der Stadt Haßfurt findet am Dienstag, 5. Februar, um 14 Uhr statt. Die spielinteressierten Senioren treffen sich im Mehrgenerationenhaus am Marktplatz.

Bei Brett- und Kartenspielen in geselliger Runde sind Kurzweil, Spaß und Unterhaltung angesagt, wie die Stadt mitteilte. Alle Senioren und Junggebliebenen sowie die Bürger der Stadt Haßfurt sind zu diesem Spielenachmittag eingeladen. Zu der Veranstaltung können und sollen auch eigene Spiele und Ideen mitgebracht werden. Die Spielenachmittage in Haßfurt finden bereits seit einigen Jahren statt. Zuletzt hatte der Seniorenbeirat beklagt, dass es kaum noch Gaststätten gebe, in denen der Spieletreff stattfinden kann. red