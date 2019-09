Zu einem Spielenachmittag am Samstag, 21. September, von 15 bis 16.30 Uhr, lädt das Büchereiteam der katholisch-öffentlichen Bücherei Markt Oberthulba Kinder von fünf bis neun Jahren ein. Altbekannte, aber auch neue Brett-, Würfel- und Kartenspiele können miteinander ausprobiert werden. Treffpunkt ist in der Bücherei in Thulba. Es sind noch Plätze frei. sek