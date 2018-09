Spielerisch und zufällig

Im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe, die sich in diesem Jahr vor allem mit Kunst im öffentlichen Raum befasst, hat der Bürgerparkverein Bamberger Hain am 19. September einen ebenso bekannten wie renommierten Bamberger Künstler zu Gast: Bernd Wagenhäuser. An diesem Abend wird der freischaffende Künstler um 19 Uhr im Bootshaus über seine Arbeiten im öffentlichen Raum berichten. Anhand von einigen ausgewählten künstlerischen Projekten wird Wagenhäuser die "kreativen Bausteine" erläutern, die seinen Entwürfen und den daraus folgenden Kunstwerken vorausgehen.

Es sind weniger erklärende Erläuterungen zu seinen künstlerischen Arbeiten, sondern Gedanken über die Vorgehensweise, die Projektschritte und die handwerkliche Umsetzung des Kunstwerkes, heißt es in der Ankündigung. Die Bandbreite der vorgestellten Plastiken und Installationen reicht von freien temporären Arbeiten, bis hin zu Arbeiten, die aus vorausgegangenen Wettbewerben entstanden sind.

Ungezwungene Begegnung

Kunst im öffentlichen (Park-) Raum erzielt ihren besonderen Reiz durch die ungezwungene, spielerische und auch zufällige Begegnung mit der Kunst. Ob als Solitär, Werkgruppe oder im Kontext zur Landschaft und Umgebung, steht sie für alle als Angebot zu kreativen Sichtweisen einfach nur da da - ein spielerischer und bebilderter Spaziergang aus der individuellen Sicht des Künstlers Bernd Wagenhäuser, zu dem die interessierte Öffentlichkeit eingeladen ist. red