Spielenden Kinder Handys gestohlen

Die Mutter zweier elfjähriger Mädchen war am Montag bei der Polizei Bad Brückenau und zeigte den Diebstahl der Handys ihrer beiden Töchter an. Sie hätten am Sonntag zwischen 17 und 18 Uhr in der Buchwaldstraße etwa in Höhe des Anwesens Hausnummer 46 gespielt und ihre Mobiltelefone dabei auf einer Mauer abgelegt. Als die Mädchen nach Hause gehen wollten, seien die Handys, jedes etwa im Wert von 100 Euro, weg gewesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei, Tel.: 09741/6060, entgegen. pol