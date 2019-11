Spielenachmittag für die Senioren

Der nächste Spielenachmittag des Seniorenbeirates der Stadt Haßfurt findet am Dienstag, 3. Dezember, im Seniorenheim Sankt Bruno in der Promenade in Haßfurt statt. Der Beginn ist um 14 Uhr. Bei Brett- und Kartenspielen in geselliger Runde sind Kurzweil, Spaß und Unterhaltung angesagt. Eigene Spiele können mitgebracht werden. Alle Interessierten sind willkommen. red