Haßfurt vor 14 Stunden

Spielenachmittag für die Senioren

Der nächste Spielenachmittag des Seniorenbeirates der Stadt Haßfurt findet am Dienstag, 1. Oktober, um 14 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt statt. Alle Bürger sind zu Brett- und Kartenspielen in ...