Haßfurt 24.06.2019

Spielenachmittag für die Senioren

Der nächste Spielenachmittag des Seniorenbeirats der Stadt Haßfurt findet am Dienstag, 2. Juli, um 14 Uhr statt. Die Senioren treffen sich im Mehrgenerationenhaus am Marktplatz in Haßfurt. Es können a...