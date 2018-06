Spielenachmittag für die Senioren

red



Der nächste Spielenachmittag des Seniorenbeirates der Stadt Haßfurt findet am Dienstag, 3. Juli, um 14 Uhr im Mehrgenerationenhaus am Marktplatz in Haßfurt statt. Bei Brett- und Kartenspielen in geselliger Runde sind Kurzweil, Spaß und Unterhaltung angesagt, wie die Stadtverwaltung in der Kreisstadt mitteilte. Alle interessierten Bürger der Stadt Haßfurt sind eingeladen. Es können auch eigene Spiele und Ideen mitgebracht werden, heißt es weiterhin in der Einladung an die Senioren