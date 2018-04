Spielenachmittag für die Senioren

Das Vorbereitungsteam der Seniorengemeinschaft für den Landkreis Lichtenfels lädt am Mittwoch, 25. April, zu einem Spiele-nachmittag ein. Beginn ist um 14.30 Uhr in der Gaststätte "Wallachei". Alle Senioren, die Spaß an Kartenspielen wie Rommé, Schafkopf, Bierkopf oder "Skip Bo " haben, sind willkommen, teilen die Organisatoren Christine Achtmann und Annemie Dietz mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red