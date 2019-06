Spielenachmittag der Seniorengemeinschaft

Zum letzten Mal vor der Sommerpause lädt das Vorbereitungsteam der Seniorengemeinschaft für den Landkreis Lichtenfels, Christine Achtmann und Annemie Dietz, alle interessierten Mitglieder und alle Menschen, die es werden wollen, für Mittwoch, 26. Juni, um 14.30 Uhr zu einem Spielenachmittag in die Gaststätte "Wallachei" in Lichtenfels ein. Wer Spaß an Kartenspielen wie Rommé, Schafkopf, Bierkopf oder Skip-Bo hat, darf sich auf kurzweilige, gesellige Stunden in fröhlicher Runde freuen. Wem andere Spiele lieber wären, sollte an diesem Tag sein Glück versuchen und auf gleichgesinnte Spielpartner hoffen. Es ist keine Anmeldung nötig, wer Zeit und Lust hat, kann vorbeischauen. Fahrgelegenheiten können durch den Verein vermittelt werden (Telefon 09571/8968400). red