Der nächste Spielenachmittag des Seniorenbeirates der Stadt Haßfurt findet am Dienstag, 5. November, um 14 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt statt. Bei Brett- und Kartenspielen in geselliger Runde sind Kurzweil, Spaß und Unterhaltung angesagt. Alle Interessierten sind willkommen. Es können auch eigene Spiele mitgebracht werden, teilte die Stadtverwaltung in Haßfurt weiterhin mit. red