Spielenachmittag beim Frauentreff

Der Frauentreff Westheim veranstaltet am Samstag, 2. Februar, einen Spielenachmittag im Pfarrheim in Westheim. Beginn ist um 14 Uhr. Die Besucher sollen dazu ihre Spiele selbst mitbringen. Es kann auch gestrickt, gehäkelt und bei Kaffee und Kuchen geplaudert werden. Der Erlös der Veranstaltung, an der jeder teilnehmen kann, ist für den Unterhalt des Pfarrheimes gedacht. sek