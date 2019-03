Spielen und Basteln im Kinderbus

Der Kissinger Kinder Bus kommt am Freitag, 22. März, mit seinem Spiele- und Bastelinventar von 14 Uhr bis 17 Uhr auf das Schulgelände nach Dittlofsroda (Gerstenberg 8). Alle Kinder zwischen sechs und etwa zwölf Jahren sind hier eingeladen mitzumachen. Im Mittelpunkt steht das Spiel mit Riesenlegos, Flusssteinen, Mini-Slackline, Vier-Gewinnt, Stelzen und Diabolos. Das Team von pro Jugend bietet auch Kreativangebote an. Getränke (Verpflegung) sind mitzubringen. Auch sollte die Kleidung beim Spielen schmutzig werden dürfen. Die Teilnahme ist an die Erlaubnis der Eltern gebunden. sek