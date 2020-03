Spielen statt Panik

Fünf Wochen coronafrei. Während meine Dreijährige noch gar nicht versteht, warum Sandra, Marie und Lisa (das sind ihre Kindergärtnerinnen, ganz liebe Grüße an dieser Stelle!) so plötzlich Ferien machen, habe ich schon meine erste Amazon-Bestellung hinter mir. Die Kinder wollen ja beschäftigt sein. An Elsa-Malbüchern mangelt es in diesem Hause zwar nicht (siehe Bild). Aber ich habe so eine Ahnung, dass es in dieser langen Zeit etwas mehr braucht. Also schnell noch ein bisschen Fingerfarbe, eine lustige Malrolle und eine Dose Wasserperlen in den Warenkorb. Und dann heißt es: #spielenstattpanik. Unter diesem Hashtag, findet ihr, liebe Mamis, übrigens auch ganz viele tolle Spielideen für die nächsten Wochen. Ändern können wir das Ganze ohnehin nicht. Also machen wir doch das Beste draus und genießen die Zeit mit unseren Mäusen!