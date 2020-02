Spielen in der Tanzschule

Unter dem Motto "Come and Play" findet am Samstag, 8. Februar, von 13 bis 17 Uhr der große Familientag in der Tanzschule Rupprecht-Moser, Bayreuther Straße 6 a, in Forchheim statt.

An diesem Tag dürfen die Gäste in die wunderbare Welt von Playmobil eintauchen und mit eigenem Playmobil-Spielzeug am längsten Faschingszug der Welt mitbauen. Die tollsten und außergewöhnlichsten Beiträge werden prämiert. Teilnahmebedingungen sind auf der Homepage der Tanzschule unter www.tanzschule-forchheim.de nachzulesen. Das große Rahmenprogramm mit Kinderschminken, Glücksrad, einer Kinderdisco, einen großem Spielbereich und mehreren Showeinlagen runden den Familientag ab. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl im großzügigen Bar- und Bistrobereich gesorgt sein. red