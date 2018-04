Am Samstag, 7. April, findet man von 9 bis 13 Uhr eine tolle Auswahl an Spielen, Brettspielen sowie Spielsachen im Gebrauchtwarenhof "Pack mer's" in der Haidfeldstraße 6 in Forchheim. Neben Fahrrädern und Fahrradzubehör steht das gesamte Sortiment zur Verfügung. red