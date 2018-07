Spiele, Spaß und Wasser

sek



Die Feuerwehr Pfaffenhausen richtet am Freitag, 6. Juli, ab 16 Uhr einen Jugendaktionstag am Saalestrand (Sportplatz) aus. Sebastian Wenzel und der Jugendwart Jonas Heim haben sich dafür tolle Spiele einfallen lassen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Mitzubringen ist gute Laune, so die Veranstalter. Kinder unter acht Jahren sollen in Begleitung der Eltern kommen. Der Gerätewart Stefan Sitzmann führt das Feuerwehr-auto vor.