Spiele in Drogerie gestohlen

Bei der Polizeiinspektion Hammelburg wurde ein Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Friedhofstraße angezeigt. Ein bislang Unbekannter hat nach Angaben der Polizei am Mittwoch, zwischen 8.30 und 17 Uhr, drei PS4-Spiele im Wert von knapp 90 Euro gestohlen. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol