Spiele gegen Langeweile

Besondere Situationen erfordern besondere Ideen, ist das Team des Jugend- und Kulturzentrums der Stadt Bad Kissingen (Jukuz) überzeugt. Deshalb hat es einen Spiele-Shuttle für Kissinger Bürger innerhalb des Stadtgebiets organisiert. Zusätzlich erscheinen auf den Facebook- und Instagram-Seiten des Jugend- und Kulturzentrums regelmäßig Spiele-Empfehlung per Video. Dank dieser Aktionen besteht die Möglichkeit, beliebte Klassiker und angesagte Neuheiten zu entdecken und sich an dem umfangreichen Spiele-Sortiment zu bedienen.

Ab dem 20. April können aus der Spieleliste, die unter www.badkissingen.de/spiele zu finden ist, bis zu fünf Spielwünsche pro Haushalt gewählt werden. Die Bestellungen werden mit Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer unter Tel.: 0971/ 807 43 10 oder auch per E-Mail an jukuz-kg@stadt.badkissingen.de angenommen. Die Daten werden nach der Spielrückgabe wieder gelöscht.

Die kontaktlose Übergabe der Spiele findet immer mittwochs zwischen 12 und 16 Uhr statt. Durch die Angabe der Telefonnummer kann sich das Shuttle-Team zuvor bei den Empfängern anmelden. Die Spielerückgabe erfolgt am darauffolgenden Montag zwischen 12 und 16 Uhr. Auch in diesem Fall melden sich die Spielelieferanten kurze Zeit vor der Abholung. Die Spiele werden bei der Auslieferung und der Abholung vor die Tür gestellt, so dass es zu keinem Kontakt zwischen Empfänger und Lieferdienst kommen muss. Das Jukuz-Team verlässt sich auf einen sorgsamen Umgang mit den Spielen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Stadt Bad Kissingen. red