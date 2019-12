Spiele aus alter Zeit

Auch in diesem Jahr hat sich Heinz Braunreuther, Leiter des Nostalgiemuseums in Burgpreppach, für die Weihnachtsfeiertage und die Jahreswende etwas Besonderes einfallen lassen. So stellt er diesmal dort viele Spiele und Objekte aus alter Zeit aus. Die Ausstellung ist vom Heiligen Abend, 24. Dezember, bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, an Silvester, Neujahr, sowie am Dreikönigstag, jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Für einen Besuch an anderen Tagen ist unter der Telefonnummer 09536/272 (ab 17 Uhr) eine Anmeldung möglich. Jedes Kind bekommt eine kleine Überraschung. red