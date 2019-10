Spielclub ist zurück

Der Spielclub "Generation" am E.T.A.-Hoffmann-Theater für alle Menschen ab 18 Jahren geht in eine neue Spielzeit. Er trifft sich immer mittwochs von 19 bis 21 Uhr im Theater. Diese Saison wird sich unter Leitung von Theaterpädagogin Ramona Parino mit einer Romanadaption beschäftigt, teilt die Bühne mit. In Improvisation und einer Schreibwerkstatt wird die Geschichte für die Bühne adaptiert. Die Proben finden immer mittwochs statt. Um Anmeldung zum Schnuppern wird gebeten: theaterpaedagogik@theater.bamberg.de. red