Einen Jugend-Aktionstag veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhausen am Samstag, 17. August, von 15 bis 18 Uhr am Sportplatz am Saalestrand. Geboten wird Spiel und Spaß rund um die Feuerwehr. Kinder unter acht Jahren können nur in Begleitung der Eltern teilnehmen. Ab 17 Uhr ist für das leibliche Wohl gesorgt. sek