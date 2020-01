Spiel und Spaß mit dem KiKiBu

Spielen, spielen, spielen - unter diesem Motto steht der Kissinger Kinderbus, der am Montag, 3. Februar, Station in Bad Bocklet macht. Ab 14 Uhr haben die Kinder von sechs bis zwölf Jahren in der Turnhalle der Grundschule die Möglichkeit kreativ zu sein, zu basteln oder sich so richtig auszutoben. Zum Spielinventar gehören dabei zum Beispiel Riesenlegos, Flusssteine, eine Mini-Slackline, Vier-Gewinnt, Stelzen und vieles mehr. Das Angebot ist offen, das heißt die Kinder können jederzeit kommen und gehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber an die Erlaubnis der Eltern gebunden. sek