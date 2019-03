Spiel und Spaß mit dem Kikibu

Der Kissinger Kinder Bus "Kikibu" rollt am Freitag, 15. März, mit seinem Spiele- und Bastelinventar um 14 Uhr an der Turnhalle in Ebenhausen vor. Alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren können vorbeikommen und mitmachen. Bis circa 17 Uhr gibt es in der Turnhalle Ebenhausen allerhand zu erleben. Im Mittelpunkt steht wie immer das freie und selbstbestimmte Spiel mit Riesenlegos, Flusssteinen, Mini-Slackline, Vier gewinnt, Stelzen, Diabolos und vielem mehr. Daneben bietet das Team von Pro Jugend e.V. auch Kreativangebote an. Wer gerne bastelt oder malt ist also auch genau richtig. Verpflegung ist mitzubringen, ebenso Hallenschuhe mit rutschfester Sohle, falls vorhanden auch ein Fahrradhelm. Die Aufsichtspflicht bleibt bei den Eltern, teilt das Landratsamt mit. sek