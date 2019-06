Spiel und Spaß beim Sportfest

Der SV Aura feiert am 29. und 30. Juni das alljährliche Sportfest. Los geht's am Samstag um 20.30 Uhr mit einer Hawaii-Honolulu-Buggy-Buggy-Party. Auch dieses Mal ist mit Pools, Sandstrand, einem großen Zelt und Cocktailwagen auch bei schlechtem Wetter das Summer-Feeling garantiert. Am Sonntag geht es ab 12.15 Uhr weiter mit Jugendfußball. Ab 13.30 Uhr bis etwa 19 Uhr findet das jährliche Fußball-Pokalturnier der Verwaltungsgemeinschaft Euerdorf statt. Anschließend klingt das Sportfest im Festzelt aus. Am Sonntag steht eine Hüpfburg für Kinder bereit. sek