Spiel und Spaß beim Kindernachmittag

Zu einem sommerlichen Kindernachmittag lädt am heutigen Freitag die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Altenkunstadt/Strössendorf ein. Kids-Club-Leiterin Sabine Krausche und ihr Team haben unter dem Motto "Wieso? Weshalb? Warum?" ein buntes Programm mit Spiel und Spaß zusammengestellt. Mitmachen können alle interessierten Mädchen und Jungs - die Konfession spielt dabei keine Rolle. Der Kindernachmittag beginnt um 14.30 Uhr im Kreuzberg-Gemeindezentrum. Das Ende ist gegen 16 Uhr vorgesehen. Zu einem Ausflug zum Untreusee und zum Kletterpark in Hof laden am Sonntag, 21. Juli, die Kirchengemeinden Burgkunstadt und Altenkunstadt/Strössendorf sowie der Arbeitskreis Ökumene ein. Mitmachen können Jugendliche ab zwölf Jahren. Abfahrt ist um 13 Uhr am Jugendcafé an der Burgkunstadter Christuskirche. Die Rückkehr ist für 19.30 Uhr geplant. Die Teilnehmer sollten Sonnencreme nicht vergessen. Für Verpflegung muss jeder selbst sorgen. Anmeldungen nimmt Vikar Parchent unter Telefon 0176/30558786 entgegen. bkl