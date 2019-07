Spiel und Spaß am kühlen Nass

Zum ersten Mal gab es heuer in Hauptendorf eine Weiherolympiade für Kinder bis zwölf Jahre. Trotz des heißen Wetters hatten Zuschauer und Teilnehmer großen Spaß.

Organisiert wird das Spektakel von der Feuerwehr Hauptendorf. Vorsitzender Herbert Erhardt hatte die Moderation übernommen. Bei der Betreuung der jungen Athleten wurde er von Robert Erhardt und Frederik Schmidthuisen unterstützt. "Eigentlich ist es ein Testlauf. Was zu easy ist, wird im nächsten Jahr etwas erschwert", erklärte Erhardt.

Die Olympiade ist ein klassischer Fünfkampf. Beim Dosenwerfen mussten die jungen Sportler möglichst viele Dosen auf einem Biertisch treffen. Bei einer weiteren Aufgabe mussten sich die Aspiranten mit dem Schwimmreifen an einem Seil entlang über den Weiher ziehen und an der Weihermitte ein Signal geben. Bei dieser Disziplin wurde die Zeit gestoppt.

Anfeuerung für die Wettkämpfer

Ein weiterer Baustein des Wettkampfs war es, bei einem Wettrennen einen mit Wasser gefüllten Becher möglichst schnell über eine Distanz zu tragen und dabei noch so viel Wasser wie möglich zum Zielpunkt zurückzubringen. Es galt auch, Bälle zielgenau in ein aufblasbares Wasserbecken zu werfen und beim Zielspritzen die Fenster in einem Hausmodell mit dem Wasserstrahl zu treffen. Begleitet wurden die Wettkämpfe von zahlreichen Hauptendorfern, die die Olympioniken beobachteten und anfeuerten.

Nach der Auswertung der einzelnen Disziplinen konnte Romy Schlicke den ersten Platz für sich verbuchen, gefolgt auf dem zweiten Platz von Anna-Lena Jassman und Sven Macri. Platz vier erreichte Linus Gäbelein, Platz fünf Klara Losdorfer. Es folgten in der Wertung Pia Marie Fortmüller, Theresa Rockel, Jonas Gäbelein, David Bretting, Genoveva Rockel und Ferdinand Rockel.